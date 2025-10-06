Elezioni Città Metropolitana: pareggio in consiglio, decide voto Salis. Le preferenze nome per nome

Si chiamano elezioni metropolitane, alle urne soltanto i consiglieri dei 67 paesi o città della provincia di Genova per un test di secondo livello in cui i cittadini non sono chiamati alle urne sebbene vengano decisi i rappresentanti - senza emolumento - chiamati a occuparsi di servizi prioritari come strade, rifiuti e scuole.

Ecco, la sintesi del test sulla Città Metropolitana di Genova. Il tutto si svolge con un meccanismo complesso in cui il peso principale va al Comune di Genova e ai suoi delegati nonostante molte competenze riguardino l'entroterra.

Quanto successo porta il nuovo consiglio verso il pareggio 9 a 9 con il voto decisivo della sindaco metropolitana, Silvia Salis - sindaco di Genova - che guida il centro sinistra in vantaggio.

Ecco le singole preferenze:

Lista per la Città Metropolitana - centro destra

1. Gandolfo – 5.741

2. Podestà – 5.053

3. Pastine – 4.668

4. Rossi – 3.818

5. Repetto Laura – 3.610

6. Falcone – 3.421

7. Ricci – 3.290

8. Pastorino – 3.178

9. Armanino – 3.028

10. Collorado – 2.882

11. Capurro – 2.062

12. Botta – 798

13. Bo Carla – 738

14. Candiloro – 710

15. Frisone – 234

16. Altobelli Patrizia – 0

17. Borghi – 0

18. Merlin – 0

Lista Progressista - centro sinistra

1. Stagnaro – 5.592

2. Damonte – 5.530

3. Campora – 4.942

4. Bruzzone – 4.720

5. Franceschi – 4.452

6. Chiarotti – 4.400

7. Caversazio – 4.257

8. Bozzo – 3.376

9. Ghio – 3.291

10. Mesmaeker – 2.928

11. Chiappe – 2.402

12. Repetto Paola – 1.606

13. Grondona – 120

14. Picollo – 60

15. Caruso – 26

16. Gilli – 0

17. Taddei – 0

Paita (IV) soddisfatta elogia Stagnaro, il più votato del centrosinistra - "Piena soddisfazione per i risultati delle elezioni di secondo livello nella città metropolitana di Genova: non solo il centrosinistra, con 'Coalizione progressista', ha ottenuto la maggioranza in consiglio, ma il sindaco di Casarza Ligure, Giovanni Stagnaro, coordinatore provinciale di Italia Viva, è stato il più votato in assoluto. A lui, e a tutto il nuovo consiglio della città metropolitana, auguro buon lavoro, al fianco di Silvia Salis. Un risultato non scontato. Stagnaro, con la proposta riformista, è stato riconosciuto così credibile in provincia di Genova da avere allargato molto il consenso, contribuendo a determinare di fatto la prevalenza del centrosinistra in questa elezione importante" . Lo dice in una nota la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

Le reazioni del centrodestra - Le prime reazioni arrivano dal centrodestra. Alessio Piana, vicesegretario regionale della Lega, sostiene: “Esprimo soddisfazione riguardo al risultato delle elezioni per la Città Metropolitana di Genova che conferma la vivacità e la presenza del centrodestra e non premia la proposta politica del Sindaco Silvia Salis. Siamo soddisfatti perché ciò che la sinistra ha voluto far credere ai genovesi nell'ultimo anno non è reale: la provincia genovese non si è piegata all'area progressista, che non ha vinto nonostante la supremazia dei voti del Comune capoluogo. La parità di consiglieri eletti è un risultato importante che testimonia come sui territori la compagine del ‘Campo largo’ non convinca affatto. Tre consiglieri su nove sono della Lega e daranno il loro contributo con una serie di proposte costruttive nell’interesse dei cittadini e dei territori. La nostra coalizione, unita e compatta, è viva e pulsante anche grazie all'apporto della Lega, che con i suoi rappresentanti ha ottenuto oltre 10mila preferenze. Pertanto, auspico che questo risultato faccia riflettere Silvia Salis e che come Sindaco metropolitano si renda disponibile ad aprire al centrodestra per ragionare sulle azioni da intraprendere nell'interesse dei territori”.

“L’elezione dei Consiglieri Repetto, Ricci e Falcone in città metropolitana dimostra l’importanza del civismo territoriale e, per quanto riguarda Noi Moderati-Orgoglio Genova, di chi lo rappresenta a livello nazionale. È la dimostrazione che l’accordo tra Vince Genova e Noi Moderati/Orgoglio Genova ha rappresentato un elemento costruttivo e fondamentale nell’elezione dei 9 consiglieri dell’area di centrodestra. Una grande lavoro di squadra che ha consentito di eleggere il Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, l’Assessore di Busalla Laura Repetto e il Consigliere comunale di Genova Vincenzo Falcone, amministratori locali che rappresentano e rappresenteranno zone diverse e complementari della nostra città metropolitana”. Lo dichiarano Federico Bogliolo, coordinatore di Vince Genova, e l'on. Ilaria Cavo, coordinatrice regionale di Noi Moderati e capogruppo di Nm-Orgoglio Genova. "Solo per pochi voti – sottolinea Cavo - non è risultato eletto il quarto consigliere, Giovanni Collorado, sindaco di Castiglione Chiavarese e autore di un risultato comunque da rimarcare”. Da Bogliolo “un ringraziamento per l’ottimo risultato anche a Daniela Botta, assessore del comune di Serra Riccó, in quota Vince Genova. Lavoreremo sicuramente in sinergia con la Valpolcevera”. “Gli eletti civici hanno garantito più di 10.000 voti, determinanti per il raggiungimento dello storico traguardo di 9 eletti in consiglio con un Sindaco Metropolitano di diversa parte politica. Un unicum sul territorio - concludono Cavo e Bogliolo - che inevitabilmente porterà a importanti riflessioni politiche che serviranno a garantire il buon funzionamento la città metropolitana e la governabilità dell’ente”.

