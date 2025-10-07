Einride investe 100 milioni di dollari per accelerare il trasporto merci autonomo ed espandere le operazioni globali

Einride, azienda tecnologica che fornisce soluzioni digitali, elettriche e autonome per il trasporto merci su strada, ha raccolto circa 100 milioni di dollari di finanziamenti da un mix di investitori esistenti e nuovi. Il capitale alimenterà la prossima fase di crescita di Einride, che amplierà l’implementazione delle sue soluzioni di trasporto merci autonome, approfondirà lo sviluppo tecnologico e proseguirà la sua espansione presso i clienti.

Tra gli investitori figurano EQT Ventures, uno dei maggiori azionisti di Einride, una società globale di gestione patrimoniale con sede sulla costa occidentale degli Stati Uniti, nonché altri investitori e azionisti.

“Riteniamo che Einride stia costruendo l’ecosistema di trasporto merci più completo e lungimirante oggi sul mercato”, ha affermato Ted Persson, partner di EQT Ventures. “La tecnologia nordica tende a essere sottovalutata, finché non rivoluziona silenziosamente un intero settore. Questo è esattamente ciò che Einride sta facendo nel trasporto merci”.

Fondata in Svezia nel 2016, Einride sta sviluppando e gestendo un nuovo ecosistema per il trasporto merci, che include una delle più grandi flotte al mondo di camion elettrici pesanti, tecnologie autonome all’avanguardia e la piattaforma proprietaria di ottimizzazione della pianificazione Saga. Saga integra una pianificazione digitale avanzata con veicoli elettrici e autonomi per affrontare la frammentazione, le elevate emissioni e la carenza di manodopera che continuano a influenzare il settore del trasporto merci.

“Sono entusiasta e orgoglioso della continua fiducia che i nostri investitori hanno riposto in noi”, ha dichiarato Roozbeh Charli, CEO di Einride. “Questo finanziamento ci consente di crescere insieme alla nostra base clienti e di accelerare l’implementazione della nostra tecnologia di trasporto merci autonomo. È un forte segnale di fiducia sia nel nostro team che nella nostra posizione unica sul mercato”.

Questo aumento segue un anno di crescita sostenuta per Einride, con vendite nette più che raddoppiate nel 2024, un’espansione di successo in Austria e negli Emirati Arabi Uniti e una presenza crescente con spedizionieri globali in Europa e Nord America.

I 100 milioni di dollari includono un investimento effettuato all’inizio di quest’anno da IonQ, l’azienda leader mondiale nel settore della tecnologia quantistica, per sviluppare applicazioni quantistiche che affrontino problemi logistici su larga scala che tradizionalmente hanno messo alla prova l’informatica classica.

