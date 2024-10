Ediltrophy, due giovani genovesi sul podio della gara di arte muraria di Bologna

Un nuovo prestigioso riconoscimento nazionale per E.S.S.E.G., la scuola edile genovese. I due allievi del corso professionale IeFP (Operatore Edile – Operatore termoidraulico) Gabriel Ghiorghiu (17 anni) e Mattia Santagati (18 anni) si sono aggiudicati il secondo posto a livello italiano nella categoria Junior della fase finale dell’Ediltrophy 2024, che si è svolta venerdì e sabato scorso al SAIE di Bologna. Ediltrophy è la gara di arte muraria nata nel 2008 per iniziativa delle parti sociali dell’edilizia, che promuove la formazione bilaterale e la sicurezza nel settore edile, valorizzando l’intero comparto delle costruzioni. La manifestazione è organizzata dal Formedil (Ente Unico Formazione e Sicurezza).

Per E.S.S.E.G. si tratta di un importante riconoscimento che va a “bissare” il successo della squadra Junior che nel 2023 si è aggiudicata il primo premio nazionale come giovani promesse IeFP.

“Noi crediamo molto nella formazione dei ragazzi che terminate le scuole medie decidono di iscriversi al nostro percorso triennale per operatori edili - dichiara il presidente di E.S.S.E.G. Silverio Insogna -. I prestigiosi risultati nazionali che abbiamo ottenuto spero che servano anche per sfatare il luogo comune sul nostro percorso di studi, che non è ‘l’ultima spiaggia’ per chi non ha voglia di studiare, ma è un percorso che dopo tre anni permette di arrivare preparati al mondo del lavoro, e per chi vuole proseguire negli studi permette l’accesso all’Università grazie ad una formazione ampia nel triennio e ad un quarto anno integrativo”. “Oggi il mercato edile rappresenta un’ottima opportunità per i giovani - aggiunge Insogna -. Entrarci con una preparazione che garantisce un bagaglio di esperienze e di conoscenze adatte significa poter fare da subito la differenza, con stipendi buoni e alta professionalità”.

Gabriel Ghiorghiu e Mattia Santagati hanno ottenuto la medaglia d’argento a livello nazionale all’Ediltrophy al termine di una gara che ha tenuto conto sia della formazione teorica, con un quiz sui temi della normativa e della sicurezza, sia della formazione pratica, con la realizzazione di un’opera edile. Nello specifico di quest’ultimo aspetto la costruzione realizzata dai due giovani operatori edili genovesi è stata un’originale fontana fiorita.

“L’ottimo risultato dei nostri ragazzi certifica la qualità e la valenza della formazione offerta dalla nostra scuola edile genovese - sottolinea il vice presidente di E.S.S.E.G. Mirko Trapasso -. Essendo noi un ente bilaterale che da oltre settant’anni rappresenta la parte imprenditoriale e sindacale dell’edilizia, mi piace rimarcare come il secondo posto ottenuto dai nostri due allievi non riguardi solo la professionalità pratica nella costruzione ma anche l’ottimo risultato che hanno saputo raggiungere a livello teorico nel quiz sui temi della normativa e della sicurezza”.

E.S.S.E.G. – Scuola Edile Genovese, da oltre settant’anni è al fianco di ragazzi e ragazze, studenti e lavoratori, operai, imprenditori, liberi professionisti, disoccupati e soprattutto di chi è in cerca di un nuovo futuro. Chi si affida all’ente - che ha sede in via Borzoli 61 A/B, sulle alture di Sestri Ponente - trova formazione su misura per migliorare il proprio lavoro e la propria attività, la scuola per il futuro del proprio figlio e ogni servizio utile alla sicurezza dell’impresa di costruzioni, del cantiere e delle persone.

“Oggi celebriamo il fantastico risultato dei nostri due allievi, ma se riusciamo a ottenere riconoscimenti così prestigiosi a livello nazionale è grazie a tutto il lavoro che quotidianamente svolge il nostro staff - conclude la Responsabile della struttura di E.S.S.E.G. Tea Cosatto -. Un doveroso e grande ringraziamento va quindi ai nostri insegnanti e a tutti i colleghi della scuola edile genovese”.

E.S.S.E.G. in numeri:

303 corsi realizzati

7.151 ore di formazione

3.440 allievi formati

95% percentuale di occupazione

1.585 visite dei tecnici E.S.S.E.G. effettuate sul territorio della Città Metropolitana di Genova

886 cantieri visitati

576 imprese assistite