Economia circolare, progetto per il rilevamento rapido dei PFAS

Si è parlato di economia circolare e innovazione ambientale nel corso di Liguria Live su Telenord, con un focus particolare su un progetto dedicato al rilevamento rapido dei PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche che negli ultimi anni sono diventate uno dei temi più rilevanti nel dibattito scientifico e ambientale per la loro persistenza nell’ecosistema e i possibili effetti sulla salute umana.

Ospiti in studio Riccardo Piunti, presidente del Consorzio CONOU, e Maurizio Ferretti, professore di Chimica e Fisica dell’Università di Genova, che hanno approfondito il ruolo della ricerca, dell’innovazione tecnologica e della gestione sostenibile delle risorse nella tutela dell’ambiente. Al centro del confronto, l’importanza di sviluppare strumenti sempre più efficaci per individuare rapidamente la presenza di contaminanti nelle acque e nei territori, favorendo interventi tempestivi e strategie di prevenzione più efficienti.

Nel corso della trasmissione è stato inoltre evidenziato come l’economia circolare rappresenti oggi uno dei pilastri della transizione ecologica. Il recupero e la rigenerazione dei materiali consentono infatti di ridurre gli sprechi, limitare il consumo di materie prime e contenere le emissioni legate ai processi produttivi. In questo contesto, l’esperienza del Consorzio CONOU è stata indicata come un esempio virtuoso di gestione e valorizzazione degli oli minerali usati, trasformati attraverso il riciclo in nuove risorse da reimmettere nel ciclo produttivo.

L’incontro ha offerto anche l’occasione per riflettere sul contributo del mondo accademico e della ricerca scientifica nello sviluppo di soluzioni innovative per il monitoraggio ambientale. Le nuove tecnologie di rilevamento dei PFAS potrebbero infatti rappresentare un importante passo avanti nella capacità di controllare la qualità delle acque e degli ecosistemi, fornendo dati più rapidi e accurati a supporto delle attività di prevenzione e bonifica.

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