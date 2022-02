E' morto Maurizio Zamparini: nel 2002 fu vicinissimo ad acquistare il Genoa

di Marco Innocenti

I suoi migliori successi nel mondo del calcio sono però legati all'esperienza alla guida del Palermo. Si è spento in una clinica in provincia di Ravenna

E' morto stanotte, in una clinica di Cotignola in provincia di Ravenna, Maurizio Zamparini. L'imprenditore ed ex-presidente del Palermo era stato ricoverato nel giorno di Natale per una peritonite ed era poi stato dimesso ma, alcuni giorni dopo, il peggiorare delle sue condizioni avevano consigliato un nuovo ricovero e poi, stanotte, il decesso.

Il suo nome è sempre stato legato all'esperienza come presidente del Palermo, anche se la sua storia nel mondo del calcio è molto più complessa ed articolata. Considerato un presidente "mangia-allenatori", sotto la sua guida la società rosanero aveva prima riconquistato la serie A dopo trent'anni d'assenza e poi aveva addirittura ottenuto due partecipazioni alle coppe europee, portando alla Favorita campioni del calibro di Toni e Dybala, Cavani e Pastore.

Nel 2002, poi, era anche stato vicinissimo ad acquistare il Genoa, proprio dopo aver ceduto il Venezia e prima di imbarcarsi nell'avventura in rosanero.