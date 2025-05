Due incidenti a distanza di minuti, adolescenti coinvolti in scontri tra moto e auto nel Ponente ligure

Due incidenti stradali a meno di un quarto d’ora di distanza hanno coinvolto giovani motociclisti in diverse località del Ponente ligure. Il bilancio è di un sedicenne ricoverato in gravi condizioni a Pietra Ligure e un coetaneo ferito a Ventimiglia. Entrambi erano in sella a una moto al momento dell’impatto con un’auto.

Ventimiglia - Il primo incidente è avvenuto intorno alle 13.38 in corso Genova, a Ventimiglia. Coinvolti due motocicli e un’automobile. Il ferito più serio è un ragazzo di 16 anni, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo con una frattura al gomito e una lussazione alla spalla. Gli altri due feriti, in condizioni meno gravi, sono stati accompagnati al pronto soccorso di Bordighera.

Bussana - Pochi minuti dopo, alle 13.50, un secondo sinistro si è verificato a Bussana, lungo la via Aurelia. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro tra una moto e un’auto. Il giovane centauro, anche lui sedicenne, ha riportato un politrauma. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Soccorsi - In entrambe le situazioni sono intervenuti tempestivamente i mezzi di soccorso del 118, con l’impiego di ambulanze, automediche ed elisoccorso. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambi i tratti interessati.

Accertamenti - Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche degli scontri e individuare eventuali responsabilità. I rilievi tecnici sono stati eseguiti sul posto, con il supporto di testimoni presenti al momento dei fatti.

