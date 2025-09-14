Dopo la vendemmia del Rossese, mercoledì sera Benvenuti in Liguria nei paesi più piccoli della regione
di Gilberto Volpara
Dopo l'avvio stagionale tra Dolceacqua, Soldano e San Biagio della Cima per raccontare la vendemmia del Rossese, Benvenuti in Liguria mercoledì sera fa tappa in Val Trebbia.
Attraverso i borghi intorno al Lago del Brugnetto, la puntata racconterà le difficoltà delle piccole comunità: numeri di spopolamento da record tra scarsità di servizi e prospettive per il domani.
Tra gli ospiti dell'itinerario, il consigliere regionale con delega allo sviluppo economico, Alessio Piana: "Racconteremo i nuovi strumenti che riguardano speciali supporti economici per attività ancora esistenti o nuove".
Nell'itinerario focus specifici sull'osservatorio astronomico di Fascia assieme alle specialità gastronomiche del paese, la risorsa dell'allevamento a Propata e il nodo del lupo a Rondanina dove è sorto un nuovo rifugio per viandanti verso il monte Antola.
Mercoledì ore 20.30 sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming su telenord.it.
