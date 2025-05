Donna precipita in un’intercapedine a Sanremo, indagato un operaio per omicidio colposo

Tragedia a Sanremo, dove una donna è morta dopo essere precipitata per circa quattro metri in un’intercapedine di un palazzo in via Padre Semeria. Sul caso la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati un operaio impegnato nei lavori all’interno dell’area interessata.

Indagini in corso – Secondo i primi accertamenti, nella zona erano in corso interventi di rifacimento di una ringhiera. Gli inquirenti vogliono verificare se l’area fosse correttamente delimitata e segnalata, come previsto dalle norme di sicurezza nei cantieri.

Grata rimossa – Uno degli elementi centrali dell’inchiesta riguarda la presunta rimozione di una grata protettiva. Gli investigatori intendono chiarire per quale motivo sia stata tolta e se l’assenza della barriera abbia avuto un ruolo decisivo nell’incidente.

Autopsia disposta – È stata disposta l’autopsia sulla salma della donna, che verrà eseguita sabato. La perizia necroscopica sarà utile per ricostruire con esattezza la dinamica della caduta e fornire ulteriori elementi per le indagini.

Responsabilità da valutare – L’obiettivo della magistratura è accertare l’eventuale responsabilità di terzi, anche alla luce della presenza di un cantiere che potrebbe non essere stato conforme agli standard di sicurezza richiesti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.