Dolcedo, l'assessore Scajola: "Riapertura di piazza Doria tassello fondamentale del progetto di riqualificazione del centro storico"

È stata riaperta al pubblico oggi, dopo gli interventi di rigenerazione e riqualificazione, piazza Doria a Dolcedo. Luogo di accesso al centro storico del borgo e sede del municipio, è stata pedonalizzata e riqualificata utilizzando materiale locale. Gli interventi, del valore complessivo di circa 325 mila euro, hanno visto un finanziamento da parte di Regione Liguria di 174 mila euro.

“L'inaugurazione della storica e caratteristica piazza Doria rappresenta un tassello fondamentale del progetto di riqualificazione del centro storico – dichiara l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola – Questa collaborazione tra il Comune e la Regione è un esempio di come il lavoro di squadra, il sostegno reciproco e gli obiettivi condivisi possano portare a risultati tangibili. L'inaugurazione rientra in un progetto più ampio e articolato che prevede futuri interventi per riqualificare l'intero centro storico di Dolcedo: piazza Doria sarà un luogo di incontro, un punto di riferimento per i nostri cittadini e per i visitatori. Con la riqualificazione della zona – continua Scajola – gli abitanti potranno godere di un significativo miglioramento della qualità della vita. La bellezza di questi luoghi, unita alla cura e all'attenzione per l'ambiente circostante, renderà Dolcedo un luogo ancora più attraente e accogliente per tutti".

Il Comune di Dolcedo sta portando avanti il progetto “Dolcedo Piazza”, che prevede diversi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del centro storico con la creazione di percorsi pedonali, itinerari ciclabili e di una ZTL al posto dell’attuale porzione di strada provinciale oggetto di variante del tracciato.

Il progetto, che riguarda anche l’area dove sorgerà la nuova scuola, in fase di appalto con finanziamento sul piano triennale 2018/20, e la zona sportiva, intende valorizzare l’intero centro storico e in particolare le quattro piazze della zona: piazza Roma, piazza Airenti, piazza Don Minzoni e piazza Berti.

"Voglio esprimere il mio ringraziamento alla Regione per il contributo concesso per la riqualificazione del nostro amato centro storico. Questo intervento - dichiara il sindaco di Dolcedo Giovanni Danio - rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione e nella conservazione del patrimonio storico e culturale della nostra città. Inoltre, la qualità dei nuovi percorsi pedonali e ciclabili contribuirà a rendere il nostro paese più accessibile e a promuovere uno stile di vita sano e sostenibile. Tutto questo avrà un impatto positivo sulla qualità di vita dei nostri abitanti e renderà Dolcedo ancora più attrattiva per i turisti."