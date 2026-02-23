Genova, 4 Assi: in Bassa Valbisagno scongiurato capolinea in piazza Martinez e Galileo Ferraris
di c.b.
Si è tenuta in Bassa Valbisagno la commissione relativa ai 4 Assi di Forza. Alla presenza dell'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante, il comune si è impegnato a non portare nessun capolinea impattante nel municipio. Escluse, di conseguenza le ipotesi piazza Galileo Ferraris e piazza Martinez. Sempre più probabile, invece, che venga stabilito nella zona di Brignole. Oltre a ribadire il definitivo accantonamento dello skymetro, l'assessore ha confermato la volontà di inaugurare il prima possibile la metro a Martinez. Non si è parlato né di alternative allo skymetro né, se non marginalmente, di modifiche alle attuali linee. Nelle prossime settimane è previsto un approfondimento con l'assessorato alla mobilità e con Amt, al fine di scongiurare, definitivamente, lo spettro dei tagli ai collegamenti collinari e alle linee di quartiere.
