Genova, salgono a sei gli indagati per la morte di un operaio schiacciato da un'elica

di Redazione

La pm Daniela Pischetola ha anche chiesto l'incidente probatorio per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto successo e le eventuali responsabilità.

In un primo momento erano stati iscritti il datore di lavoro, i tecnici e dirigenti della società che aveva costruito il thruster, e il project manager del cantiere Amico & Co. La nuova indagata è sempre dell'impresa costruttrice.

A luglio gli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl3, coordinati dall'ingegnere Gabriele Mercurio, erano andati nei rispettivi uffici per acquisire documentazione sullo yacht e l'elica. Bertanelli, dipendente della Mecline di Carrara, era stato travolto e schiacciato da un'elica di governo, del peso di due tonnellate, del maxi yacht Aquarius mentre stava lavorando al Bacino 2 dell'Ente bacini del porto di Genova, in un appalto per i cantieri navali Amico & Co.
Nel mirino degli inquirenti erano finiti sin da subito le istruzioni per il montaggio e smontaggio dell'elica, che forse non erano state indicate in maniera esaustiva, la congruità del thruster per quella imbarcazione ma anche l'adeguatezza della ditta che stava eseguendo i lavori.
   

