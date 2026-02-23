Genova, salgono a sei gli indagati per la morte di un operaio schiacciato da un'elica

La pm Daniela Pischetola ha anche chiesto l'incidente probatorio per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto successo e le eventuali responsabilità.

In un primo momento erano stati iscritti il datore di lavoro, i tecnici e dirigenti della società che aveva costruito il thruster, e il project manager del cantiere Amico & Co. La nuova indagata è sempre dell'impresa costruttrice.

A luglio gli ispettori del nucleo Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro della Asl3, coordinati dall'ingegnere Gabriele Mercurio, erano andati nei rispettivi uffici per acquisire documentazione sullo yacht e l'elica. Bertanelli, dipendente della Mecline di Carrara, era stato travolto e schiacciato da un'elica di governo, del peso di due tonnellate, del maxi yacht Aquarius mentre stava lavorando al Bacino 2 dell'Ente bacini del porto di Genova, in un appalto per i cantieri navali Amico & Co.

Nel mirino degli inquirenti erano finiti sin da subito le istruzioni per il montaggio e smontaggio dell'elica, che forse non erano state indicate in maniera esaustiva, la congruità del thruster per quella imbarcazione ma anche l'adeguatezza della ditta che stava eseguendo i lavori.

