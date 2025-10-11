Dolceacqua, inaugurato tratto Praeli della nuova pista ciclabile della Val Nervia

stato ufficialmente inaugurato oggi il tratto di Praeli, ultimo segmento della ciclovia della Val Nervia, completando così un progetto strategico per la mobilità dolce e il rilancio turistico dell’entroterra ligure.

L’intervento è stato realizzato con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale 2014–2022, per un investimento complessivo di 208.684 euro. Il finanziamento ha consentito la riqualificazione e messa in sicurezza di una strada esistente, trasformata in un percorso ciclabile integrato nel paesaggio e accessibile a ciclisti e utenti in piena sicurezza.

Alla cerimonia ha preso parte anche il vicepresidente della Regione Liguria, con delega all’Agricoltura e all’Entroterra, Alessandro Piana, che ha sottolineato il valore strategico dell’opera: “Interventi come questo rappresentano un modello virtuoso di collaborazione tra Regione, Comuni e GAL, capace di unire sviluppo turistico, tutela ambientale e coesione territoriale. La mobilità dolce e le infrastrutture di qualità sono un investimento per il futuro delle comunità locali e per un turismo che valorizzi le nostre valli e rafforzi il legame tra costa ed entroterra.”

Il nuovo tratto, in linea con le direttive della pianificazione territoriale sostenibile, non ha introdotto nuove volumetrie ma ha recuperato funzionalmente un’infrastruttura preesistente, rendendola sicura e fruibile, con un impatto minimo sull’ambiente.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, che ha commentato: “Questa pista ciclabile è un tassello importante per la valorizzazione della Val Nervia. È il risultato di un lavoro di squadra che unisce istituzioni e territorio per creare nuove opportunità turistiche e migliorare la qualità della vita dei cittadini.”

Con il completamento del tratto di Praeli, la Val Nervia si dota di un’infrastruttura attrattiva per il cicloturismo, settore in crescita e sempre più centrale nelle politiche di sviluppo sostenibile dell’entroterra ligure.

