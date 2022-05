Disinnesco bomba a Riva Ligure, il sindaco Giuffra: "Tutto pronto, massima attenzione alle persone fragili"

di Giorgia Fabiocchi

È stata creata una struttura adeguata anche per coloro che sono attualmente positivi al covid

Tutto pronto domani, domenica 15 maggio ndr, dalle 9 alle 21 per l'evacuazione di circa 10, 12 mila persone residenti a Riva Ligure e ad Arma di Taggia, che dovranno lasciare le proprie abitazioni per consentire il disinnesco di una bomba inesplosa.

"La nostra massima attenzione è per le persone più fragili, anziane e sole, che magari hanno anche problemi di deambulazione - spiega ai microfoni di Telenord il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra - così abbiamo organizzato dei servizi di bus navetta da domani mattina alle 6, fino alle 9 (orario in cui inizieranno le operazioni di disinnesco) per accompagnarli nella grande tenso struttura che abbiamo adibito appositamente".

È stata creata una struttura adeguata anche per coloro che sono attualmente positivi al covid. Croce rossa italiana e Protezione civile hanno organizzato un hub che ospiterà le persone che hanno contratto Sars-Cov-2 in due strutture apposite, studiate per dare loro la possibilità di riposarsi e ristorarsi. E' stato creato un percorso protetto per evitare contatti con l'esterno.