Dimissioni Toti, Zanettin: "Un'anomalia nel rapporto tra politica e giustizia. Dimissioni imposte ingiustamente"

"Quello che è successo con le dimissioni imposte a Toti, illustra uno stato assolutamente patologico nel rapporto tra il potere giudiziario e il potere politico. Non contesto ai magistrati di aver svolto delle indagini; i reati contestati sono, tuttavia, evanescenti, non chiari alla luce della normativa sul finanziamento dei partiti. Detto questo, credo che Toti, avendo ricevuto il voto popolare, avesse il diritto di essere giudicato come Presidente della Regione in carica. Non c'era motivo perché gli venissero imposte le dimissioni. Credo che sia stato un obbrobrio politico anche la manifestazione avvenuta qualche settimana fa a Genova, con tutti i leader del centro-sinistra che invocavano le dimissioni di Toti. In conclusione, ciò che è accaduto con Toti rappresenta un episodio patologico nel rapporto tra politica e giustizia e sottolinea ancora di più la necessità di una profonda riforma, che noi stiamo perseguendo con grande impegno insieme al Ministro Nordio, e impone la necessità di modifiche normative perché così non si può andare avanti." Lo ha dichiarato a Sky agenda il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia a Palazzo Madama, Pierantonio Zanettin