Digital Twin e dati satellitari, il futuro della sostenibilità passa dalle tecnologie digitali

Le tecnologie digitali, dai dati satellitari ai Digital Twin, sono ormai strumenti cruciali per affrontare le sfide della sostenibilità. Durante il workshop organizzato dal Politecnico di Torino a Ecomondo, Fabio Fava, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della manifestazione, ha evidenziato come queste soluzioni possano rendere le città più efficienti e resilienti, migliorando la gestione delle emergenze ambientali.

Ruolo strategico – "Le tecnologie digitali sono uno strumento strategico e fondamentale per affrontare tanti aspetti legati alla sostenibilità," ha spiegato Fava, durante il workshop sui Digital Twin e Earth Observation. Tecnologie come il monitoraggio in tempo reale e le analisi predittive consentono di affrontare situazioni di crisi e di gestire le risorse in modo più efficace.

Digital Twin – I Digital Twin, repliche virtuali di entità fisiche, stanno emergendo come un’innovazione di punta nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Questa tecnologia permette di creare simulazioni dinamiche e interattive di sistemi complessi, fornendo un quadro dettagliato e aggiornato di infrastrutture e ambienti naturali. Dalla gestione delle infrastrutture urbane al monitoraggio dell’ambiente, le applicazioni sono molteplici.

Applicazioni pratiche – Al workshop, organizzato dal Politecnico di Torino, si è discusso di come queste tecnologie possano essere utilizzate per modellare ecosistemi e reti infrastrutturali. Questo approccio fornisce informazioni preziose per pianificare uno sviluppo urbano sostenibile e per ottimizzare le risorse energetiche delle città, rendendole più resilienti di fronte agli eventi climatici estremi.