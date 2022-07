Diga Genova, Messina (Assarmatori): "Preoccupati, il governo conceda nuovo fondi"

di Redazione

"Speriamo che possano essere stanziate maggiori risorse"

Nel corso dell'annual meeting di Assarmatori, il presidente dell'associazione Stefano Messina è intervenuto anche sul tema della diga di Genova: "Siamo preoccupati dalle complicazioni per l'opera - ha dichiarato - ma non faremo polemiche, perché siamo consapevoli che possano esserci ostacoli per realizzare un'opera di tale portata".

E poi, rivolgendosi al ministro delle infrastrutture Giovannini presente in sala, ha aggiunto: "Speriamo che possano essere stanziate maggiori risorse da consegnare al commissario Signorini, presidente dell'autorità portuale, perché Genova dev'essere leader nel mediterraneo".