Diga Foranea di Genova, Giovannini: "Vittoria del lavoro sullo scetticismo"

"Questo è un giorno in cui dobbiamo festeggiare la vittoria del lavoro comune sullo scetticismo. Quante volte abbiamo letto e sentito che 'non gliela si fa' invece non so se si chiama 'modello Genova' ma è quello che sta accadendo in molte altre parti d'Italia". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini intervenendo da remoto alla conferenza stampa del consorzio che si è aggiudicato la gara per la costruzione della nuova diga nel porto di Genova.

"Dalla diga al porto, al retroporto, ai collegamenti, alla rigenerazione urbana, al Terzo valico: tutto è connesso, è un intervento sistemico ed è questo che cambia e trasforma un sistema che si realizza a Genova così importante per l'intero Paese e l'intera Europa" ha aggiunto Giovannini. "Con questo sottolineo come non si possa disgiungere ciò che accade sul mare da ciò che accade sulla terra - ha sottolineato -. Mi avete sentito più volte esprimere contrarietà a chi ritiene opportuna la creazione di un ministero del mare: credo che proprio l'intervento della nuova diga del porto di Genova, che si realizza sul mare, acquisti senso perché anche gli investimenti sulla terra e le connessioni danno valore a ciò che avviene sul mare".