Diga di Genova, seconda fase: una sola offerta per i lavori e non è di Webuild

È arrivata una sola proposta per la fase B della nuova Diga del porto di Genova, dal valore di 444 milioni di euro. A presentarla è stato un consorzio guidato da Rcm, l’azienda salernitana impegnata nel ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente, affiancata dal Consorzio Integra.

Fuori dai giochi Webuild, vincitrice della fase A insieme a Fincantieri. Rcm, che faceva parte del gruppo sconfitto in quella prima gara, torna ora in corsa da protagonista. Lo scrive il Secolo XIX.

Il bando per la fase B è stato pubblicato a luglio 2025. Il Governo ha già previsto uno stanziamento di oltre 143 milioni di euro per finanziare le prossime tappe tra il 2026 e il 2027.

