Diga di Genova, oggi giorno importante: attesa per le nuove offerte

Circa un mese fa We Build - Fincantieri e la spagnola Aciona con Gavio e Caltagirone non si erano presentate alla gara

Giornata importante quella di oggi per la nuova diga di Genova. Dovrebbero infatti arrivare le nuove offerte delle società intenzionate ad aggiudicarsi i lavori. E' stato lo stesso ministro delle Infrastrutture Giovannini, ospite ieri nel capoluogo ligure, a confermare la cosa: "Le imprese sono state nuovamente invitate entro domani a offrire le loro proposte. Domani vedremo che cosa faranno le imprese per ciò che riguarda la diga di Genova, e faremo il punto della situazione".

Circa un mese fa We Build - Fincantieri e la spagnola Aciona con Gavio e Caltagirone non si erano presentate alla gara per la realizzazione della nuova diga foranea. Colpa dell'innalzamento dei costi dele materie prime. Il Governo ha fatto sapere che interverrà in questo senso. Oggi, probabilmente, se ne saprà qualcosa in più.