Genova: uccise rivale in amore, sconto di pena di 3 anni grazie alla legge Cartabia

Filippo Giribaldi, il lavoratore portuale genovese che il 25 aprile 2023 uccise il "rivale" d'amore Manuel Di Palo, ha già ottenuto uno sconto di 3 anni dalla condanna a 18 anni. E' l'effetto della riforma dell'allora ministra della Giustizia Marta Cartabia che prevede una riduzione di 1/6 per le sentenze con rito abbreviato che non siano state impugnate dalle parti e quindi diventate definitive. Il pm Eugenia Menichetti aveva chiesto la condanna a 24 anni e 10 mesi per omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

Per i legali di Giribaldi, gli avvocati Chiara Antola e Paolo Scovazzi, i futili motivi non sussistevano e avevano chiesto sin da subito il processo con rito alternativo. I giudici della corte d'assise (presidente Massimo Cusatti) al momento della sentenza, avevano escluso i futili motivi e accolto la richiesta di abbreviato. Da qui la prima riduzione di pena e la condanna a 18 anni.

Nelle motivazioni, i giudici aveva spiegato come Giribaldi avesse "capito l'errore fatto", hanno riconosciuto che "è stato da subito collaborativo, e ha mostrato una forte critica verso il contesto di degrado per l'abuso di droga". "E' stato un omicidio con dolo d'impeto. I futili motivi non ci sono - era scritto nelle motivazioni - perché Giribaldi stava scappando ed è stata la vittima a inseguirlo con intenzioni non pacifiche. L'azione dell'imputato, senza alcun dubbio sproporzionata e riprovevole, era collegata solo all'ultimo comportamento della vittima. L'omicidio non ci sarebbe stato se l'imputato non fosse stato inseguito e raggiunto dalla vittima".