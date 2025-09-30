Diesel Euro 5, slittano al 2026 le limitazioni a Genova: Regione Liguria accoglie la richiesta del Comune
di R.S.
Il nuovo termine fissato al 1 ottobre 2026, rispetto alla precedente scadenza 2025 prevista dal piano emergenziale per la qualità dell’aria adottato nel 2018
La Giunta della Regione Liguria ha approvato lo slittamento di un anno dell’entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel Comune di Genova. Il nuovo termine è fissato al 1° ottobre 2026, rispetto alla precedente scadenza del 2025 prevista dal piano emergenziale per la qualità dell’aria adottato nel 2018.
La decisione è contenuta nel nuovo Piano della Qualità dell’Aria, attualmente in attesa di esame nelle commissioni regionali prima dell’approvazione definitiva in Consiglio. Il piano, già validato sul piano ambientale, prevede che il Comune possa adottare misure compensative alternative al blocco della circolazione, purché siano efficaci nella riduzione degli inquinanti secondo i parametri europei.
L’assessore regionale all’Ambiente Giacomo Raul Giampedrone ha definito il rinvio "una scelta di buon senso", sottolineando la necessità di valutare prima gli effetti delle restrizioni sugli Euro 4, entrate in vigore da poco. Secondo Giampedrone, il rinvio nasce da una richiesta condivisa con il Comune di Genova, in un momento in cui i dati di monitoraggio mostrano un miglioramento delle condizioni dell’aria.
L’obiettivo dichiarato resta il rispetto delle normative UE, anche alla luce della condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia europea per il superamento cronico dei limiti di biossido di azoto. "Serve l’impegno di tutti – ha concluso l’assessore – per rientrare nei limiti ed evitare sanzioni future."
