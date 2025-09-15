Diano Castello, inaugurata la nuova scuola dell’infanzia. Vicepresidente Piana: “Un investimento sul futuro dei bambini”

È stata inaugurata oggi la nuova scuola dell’infanzia di Diano Castello, una struttura moderna e sicura che accoglierà fino a 90 bambini e rappresenta un importante traguardo per l’intera comunità locale.

All’evento ha preso parte il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, che ha sottolineato il valore simbolico e concreto dell’intervento: “Un’opera moderna, accogliente e sicura che rappresenta un investimento sul futuro dei nostri bambini”.

L’edificio, finanziato attraverso il PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, rientra nell’Investimento 1.1 “Piano per asili nido, scuole per l’infanzia e servizi per la prima infanzia”, con fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU. La scuola si sviluppa su 950 metri quadrati, include spazi verdi e ospita anche la nuova mensa scolastica, che diventerà un punto di riferimento per tutti i plessi di Diano Marina.

“La mensa sarà gestita da una cooperativa che non si limiterà alla preparazione dei pasti, ma porterà avanti anche un progetto educativo sui corretti stili alimentari e sulla cultura del cibo sano”, ha aggiunto Piana.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Diano Castello Romano Damonte, il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi con l’amministrazione comunale, l’assessore regionale Marco Scajola e la dirigente scolastica Prof.ssa Patrizia Brosini.

