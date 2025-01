DHL Global Forwarding completa il trasporto di 32 loop reactor dalla Cina al Qatar

DHL Global Forwarding ha concluso con successo il trasporto di 32 loop reactor dalla Cina al Qatar. Un’operazione complessa, gestita con precisione grazie all’esperienza del team Industrial Projects, come riporta Ferpress.

Pianificazione dettagliata – Il progetto è iniziato con una survey tecnica presso il produttore per verificare dimensioni e specifiche dei materiali, evitando errori in fase di imbarco. “Ogni dettaglio tecnico è stato controllato scrupolosamente per garantire il successo dell’operazione”, ha spiegato Andrea Rimondini, Head of Industrial Projects di DHL Global Forwarding Italy.

Operazioni in Cina – L’imbarco è avvenuto dal porto di Maoming, caratterizzato da banchine non accessibili a tutte le navi. DHL ha collaborato con l’armatore per sviluppare un piano di stivaggio ad hoc, sfruttando tre livelli appositamente creati nella stiva. La spedizione comprendeva 213 componenti, inclusi i 32 loop reactor, per un totale di oltre 2.000 tonnellate.

Fase in Qatar – Giunti al porto di Ras Laffan, gli item sono stati stoccati, autorizzati e trasportati su camion e self-propelled trailer. Le operazioni di consegna sono state influenzate da fattori climatici, come il vento forte e le alte temperature, che in Qatar possono superare i 48 gradi, bloccando le attività per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Tempistiche e coordinamento – La spedizione, iniziata a maggio con la fase preliminare, si è conclusa ad ottobre con la consegna finale. “Questo progetto dimostra l’importanza di affidarsi a partner affidabili e competenti per operazioni logistiche internazionali complesse”, ha sottolineato Rimondini.

Risultati – Grazie a un’accurata pianificazione e al coordinamento tra tutte le parti coinvolte, DHL Global Forwarding ha completato con successo una delle spedizioni più impegnative della divisione Industrial Projects.

