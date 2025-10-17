Deutsche Bahn presenta nuovo ICE L. Il treno con nuovo standard di confort sarà in servizio a metà dicembre

Deutsche Bahn (DB) ha presentato oggi il primo treno ad alta velocità con accesso senza gradini in Germania. Dotato di innovazioni come finestrini permeabili ai telefoni cellulari, interni riprogettati e sedili migliorati, l’ICE L è il primo tassello nell’attuazione dell'”Agenda per clienti soddisfatti sui binari”.

Evelyn Palla, CEO di DB AG, Michael Peterson, membro del Consiglio di Amministrazione di DB per il trasporto passeggeri a lunga percorrenza, Patrick Schnieder, Ministro federale dei trasporti, e Carlos de Palacio y Oriol, Presidente esecutivo del produttore spagnolo Talgo, hanno presentato oggi il nuovo ICE L al pubblico presso la stazione ferroviaria di Berlino Est.

Evelyn Palla: “Vogliamo ispirare le persone con i nostri treni. Con il nuovo ICE L, ci impegniamo chiaramente per un maggiore comfort e affidabilità per i nostri passeggeri. Ogni nuovo treno contribuisce alla stabilità delle operazioni. Per questo motivo negli ultimi anni abbiamo costantemente modernizzato la nostra flotta e acquisito molti nuovi treni ad alta velocità”.

Patrick Schnieder: “Ho chiarito fin dall’inizio che il cliente deve tornare a essere il re delle ferrovie. Questo treno ne è un perfetto esempio: dall’accesso senza gradini ai posti a sedere adatti alle famiglie e alla migliore ricezione dei telefoni cellulari, la nuova generazione di ICE apporta numerosi miglioramenti significativi ai passeggeri. La modernizzazione non migliora solo la tecnologia, ma anche l’esperienza di viaggio per milioni di persone. Questo vale sia per l’infrastruttura che per i treni.”

Carlos de Palacio y Oriol: “Oggi inizia un nuovo capitolo nel nostro rapporto con DB. Posso assicurarvi che daremo priorità a tutte le nostre energie e risorse per essere un partner vicino, efficiente, leale e affidabile. Tutto questo per garantire il successo dell’esercizio dei treni ICE L costruiti da Talgo nell’immediato futuro. Si tratta di treni a pianale ribassato che consentono l’accesso senza gradini lungo l’intera lunghezza del treno. Questo soddisfa in modo intelligente i nuovi requisiti di mobilità sostenibile.” Elevato livello di comfort per i passeggeri . Oltre all’accesso senza gradini, l’ICE L offre numerose caratteristiche per un maggiore comfort di viaggio: – Il nuovo design degli interni con nuovi colori e materiali, abbinato alle carrozze più corte dell’ICE L, crea una piacevole sensazione di spazio e accoglienza. Inoltre, è presente un controllo dell’illuminazione in base alla luce diurna.

– I 562 posti installati rappresentano una vera e propria novità, che ha coinvolto oltre 1.600 soggetti di prova. Tutti i sedili sono dotati di prese di corrente e le file di sedili sono dotate di tavolini pieghevoli e supporti per tablet.

– I finestrini dell’ICE L consentono ai segnali dei telefoni cellulari di entrare direttamente nella carrozza, senza dover passare attraverso ripetitori. Questa tecnologia migliora significativamente la ricezione dei telefoni cellulari a bordo del treno.

– I nuovi display di prenotazione con luci LED colorate forniscono informazioni immediate sui posti prenotati e liberi.

– Per gli utenti su sedia a rotelle, l’ICE L offre un ingresso senza gradini, una porta più ampia e tavolini regolabili elettricamente in altezza presso gli spazi riservati alle sedie a rotelle.

– Anche l’ICE L è particolarmente adatto alle famiglie. Con 46 posti a sedere, il treno offre l’area per famiglie più grande dell’intera flotta ICE. Ci sono anche nove posti a sedere nello scompartimento per bambini piccoli, più che in qualsiasi altro ICE. ICE L in servizio da metà dicembre. Il nuovo treno sarà inizialmente introdotto gradualmente in Germania a partire dal cambio di orario del 14 dicembre 2025.

Le prime corse saranno tra Berlino e Colonia (ICE 1548, in partenza da Berlin Hauptbahnhof alle 7:10, e ICE 1055, in partenza da Cologne Hauptbahnhof alle 15:36). Dal 1° maggio 2026, l’ICE L opererà tra Berlino, Amburgo e Westerland (Sylt), segnando la prima volta che servirà una tratta turistica. Dall’11 luglio, opererà poi su ulteriori tratte turistiche da Francoforte sul Meno via Gießen e da Colonia via Münster a Westerland (Sylt). L’ICE L servirà anche Dortmund e Oberstdorf. Il treno servirà potenzialmente anche Amsterdam, Copenaghen e Vienna, non appena saranno soddisfatte tutte le condizioni necessarie.

