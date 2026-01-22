Detenzione droga ai fini di spaccio: arrestato diciannovenne

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un cittadino marocchino di 19 anni, già noto. Il giovane è stato notato dagli operatori della volante del Commissariato Cornigliano mentre camminava lungo via Chiaravagna. Alla vista dell’auto di servizio, ha cercato di occultare un involucro di plastica sopra un muretto, pertanto gli agenti lo hanno fermato ed hanno recuperato il pacchetto al cui interno vi era sostanza solida e polverosa, poi analizzata e risultata positiva alla cannabis e alla cocaina, per un peso complessivo di 4 grammi. Nel portafogli il 19enne custodiva la somma di 540 euro in banconote di vario taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella sua camera 4 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 300 grammi, materiale per il confezionamento, due coltellini e due forbici con residui di sostanza stupefacente.





















