Derby Genoa-Sampdoria, Bucci: "Sia una festa, nessuno faccia cose ingiuste. Progetto stadio entro fine anno"

"Il derby è una cosa bella, la nostra città vuole vedere eventi sportivi di livello". Così Marco Bucci, sindaco di Genova, ricevendo a Tursi gli allenatori di Genoa e Sampdoria.



"Anche il derby deve essere una cosa bella. E' una festa e il mio appello va a tutti, in particolare a chi vuole approfittarne per fare cose non corrette, si tengano i comportamenti giusti. Il messaggio che lancio a tutti è che non voglio ci siano problemi, sia una festa per tutta la città".

Quanto allo stadio, "Stiamo lavorando per ristruttare l'impianto, entro l'anno contiamo di avere un progetto per non perdere l'appuntamento del 2032".