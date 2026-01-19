Delitto La Spezia, il gip contesta l’omicidio aggravato dai futili motivi: esclusa per ora la premeditazione

Il giudice per le indagini preliminari ha contestato il reato di omicidio aggravato dai futili motivi a carico del 19enne Zouhair Atif per l’uccisione di Aba. Al momento non è stata invece riconosciuta l’aggravante della premeditazione, che sarebbe legata al fatto di aver portato con sé un coltello a scuola.

Secondo quanto trapela, l’aggravante della premeditazione potrebbe comunque essere valutata e applicata in una fase successiva dell’inchiesta, alla luce degli ulteriori accertamenti investigativi.

Intanto si è in attesa di conoscere tempi e modalità dell’autopsia sul corpo della vittima. Solo dopo l’esame autoptico la salma potrà essere restituita ai genitori per la celebrazione dei funerali.

