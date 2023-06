Deiva Marina: finisce fuori strada con l'auto, muore pensionato

Incidente mortale questa mattina poco prima di mezzogiorno in località Castagnola tra Deiva Marina e Framura. Per cause in via di accertamento un'auto condotta da Ugo Bordoni, 81 anni, pensionato, è finita fuori strada. Sul posto il personale medico di Brugnato con l'assistenza dei volontari della Framurese che in un primo tempo avevano giudicato in codice rosso l'anziano che è andato peggiorando morendo. Sul posto i carabinieri di Deiva per le indagini dirette ad accertare se vi siano terzi soggetti causa del ribaltamento.

A dare l'allarme sono state due turiste che hanno visto l'auto dell'anziano, una Panda, finire fuori strada ribaltandosi. Secondo i carabinieri, Bordoni potrebbe aver avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo della Panda. I militari hanno escluso il coinvolgimento nell'incidente di al tri mezzi. La salma è stata riconsegnata ai familiari dopo il nulla osta della procura spezzina.