Deiva, l'immagine suggestiva di una tromba marina al largo verso Genova

di Redazione

Deiva, l'immagine suggestiva di una tromba marina al largo verso Genova
DEIVA MARINA (La Spezia) - Ecco, nella suggestiva immagine scattata dal nostro telespettatore (che ringraziamo) Noel Diekmann, la tromba marina che si è sviluppato al largo delle coste liguri in direzione di Genova nelle scorse ore.

La forza della natura in un click.


