Degrado al Parco del Peralto, Gambino: “Rimosse 5 auto abbandonate, ma il problema resta complesso”

Il Parco del Peralto, polmone verde di Genova, continua a essere bersaglio di inciviltà e degrado. L’abbandono di rifiuti e relitti, segnalato dai cittadini, è stato al centro di un’interrogazione in consiglio comunale. L’assessore Sergio Gambino ha illustrato le difficoltà di gestione e gli interventi in corso per arginare il fenomeno, tra cui la rimozione di veicoli e lo studio di nuove soluzioni tecnologiche.

Problema diffuso - L’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino ha descritto la situazione del Parco del Peralto come un riflesso dell’inciviltà diffusa in città. “Parliamo di un parco molto esteso, con numerosi punti di accesso. L’abbandono di rifiuti ingombranti e relitti è un problema complesso, ancor più in zone isolate e difficili da monitorare come questa”.

Difficoltà di monitoraggio - Gambino ha sottolineato che, nonostante lo studio per implementare nuove telecamere, la loro efficacia è limitata. “Non esiste un unico punto di abbandono. Quando viene installata una telecamera, il problema si sposta altrove, rendendo complicato il monitoraggio”. Dal gennaio scorso, sono stati rimossi cinque veicoli abbandonati nell’area.

Servizi di pulizia - Per quanto riguarda la gestione ordinaria dei rifiuti, Gambino ha spiegato che le attività di svuotamento dei cestini sono gestite da una cooperativa incaricata da AMIU. La frequenza varia a seconda della stagione, con passaggi che aumentano fino a cinque volte a settimana durante l’estate.

Soluzioni in corso - L’assessore ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a intensificare la lotta contro l’abbandono di rifiuti. “Il nostro territorio è vasto, e nessun quartiere è immune alla maleducazione. Tuttavia, continueremo a lavorare con presidi del territorio e indagini mirate ogni volta che veniamo a conoscenza di nuovi casi”.

Richieste dal consiglio - L’intervento è arrivato in risposta all’interrogazione del consigliere di Vince Genova, Valter Pilloni, che aveva evidenziato le segnalazioni di cittadini preoccupati per lo stato di degrado del parco. Pilloni ha richiesto l’attivazione di ulteriori tutele, come l’uso di telecamere e una maggiore attenzione da parte dei servizi comunali.