Progetto DECK, Carboni: “Diamo altre carte ai giovani per salvarli dalla devianza”

A Telenord è ospite la Dr.ssa Sara Carboni, referente del progetto DECK, avviato dal Centro di Solidarietà di Genova (CEIS) insieme a tanti altri partner.

Il CEIS è un’organizzazione che da anni si occupa del reinserimento di persone fragili, tra cui giovani con tossicodipendenze o problemi psichiatrici, e ha sviluppato il progetto DECK, il quale è stato avviato operativamente nel 2021 e si è concluso dopo quattro anni. L'obbiettivo è quello di contrastare la devianza giovanile offrendo alternative concrete alla criminalità, attraverso percorsi personalizzati che includono reinserimento scolastico, orientamento al lavoro, attività ricreative e di outdoor education.

La metafora del progetto è quella del gioco di carte: dare ai ragazzi “altre carte” da giocare nella vita, oltre alla devianza, soprattutto per chi proviene da contesti familiari fragili o complessi.

I ragazzi vengono segnalati principalmente dai servizi sociali minorili e dagli uffici penali, e il progetto ha coinvolto tutta la regione Liguria, compresi territori difficili come Massa e Ventimiglia. Particolare attenzione è stata rivolta ai minori stranieri non accompagnati, che necessitano di interventi complessi e personalizzati, dal supporto psicologico al riconoscimento di documenti e permessi di soggiorno.

