De Scalzi, oggi l'ultimo saluto a Sanremo. Collegamenti dalle 17.30 su Telenord

Presso la sede del Club Tenco, in piazza Cesare Battisti, avrà luogo il funerale del cantautore in forma laica

Oggi pomeriggio alle 18 si terranno a Sanremo i funerali laici di Vittorio De Scalzi, scomparso all'età di 72 anni.

De Scalzi era stato colpito da fibrosi polmonare un mese dopo essere guarito dal Covid. Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate ed era stato ricoverato e messo in coma farmacologico.

Oggi a Sanremo, dove abitava, l'ultimo saluto. Tutti coloro che vorranno in qualche modo mostrargli il loro affetto potranno farlo fino alle 23. Telenord si collegherà con Sanremo dalle 17.30 all'interno del Live pomeridiano.

E proprio il Club Tenco di Sanremo lo ricorda cosi: "Era soprattutto un amico del Club. Grande, grandissimo artista e artista generoso a spendersi ogni volta venisse richiesta la sua musica, il suo talento. Non è un caso che tutti volessero bene a Vittorio non solo come grande musicista, polistrumentista, cantante, compositore in attività dai primi anni 60 ad oggi". Così il Club Tenco ricorda il fondatore dei New Trolls, arrivato alla musica grazie alla madre pianista che gli ha insegnato a suonare da quando aveva 4 anni. Il Club Tenco sottolinea il "costante lavoro di ricerca sulla musica tradizionale genovese e le sue canzoni dialettali. Le sue collaborazioni con Fabrizio De André, Mina, Umberto Bindi, Ornella Vanoni e altri ancora sono la dimostrazione della grande versatilità di musicista e la grande disponibilità umana. Se ne è andato e noi rimaniamo a pensare, ci manchi tu. Ti sia lieve la terra, Vittorio".