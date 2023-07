Dalla Pennsylvania a Genova, ad Albaro la musica della Slippery Rock University Jazz Ensemble

La collaborazione tra l’Accademia del Chiostro, il CIV Arba’, il Conservatorio Niccolo’ Paganini e l’American International Women’s Club – ODV, con il patrocinio del Comune di Genova e la vicinanza tecnica di Confcommercio – Terziario Donna e ASCOM Arte, porta a Genova la Slippery Rock University Jazz Ensemble (SRU Jazz Ensemble) da Slippery Rock, cittadina della Pennsylvania, USA, diretta dal Dr. Jason Kush.

Questa ensemble, composta da 18 giovani musicisti e 6 vocalist, si esibira’ stasera alle 20,45 nel Parco di Villa Bomprini – Sede del Conservatorio Niccolo Paganini in Via Albaro 38 – con una serie di brani nella migliore tradizione jazz di Pittsburgh e del mecenatismo delle scuole di musica statunitensi che sostengono le tournee all’estero dei loro studenti per prepararli alla loro carriera.

Il tour europeo in Italia e Francia dell’SRU Jazz Ensemble era previsto per il 2020 ma dovette essere sospeso per le note vicissitudini dell’emergenza pandemica da Covid. L’SRU Jazz Ensemble e’ arrivata in Italia il 6 luglio, si e’ gia’ esibita a Roma. Assisi e Perugia dove ha riscosso un grandissimo successo a Umbria Jazz. Dopo Perugia, l’SRU Jazz Ensemble si e’ quindi diretta in Liguria per visitare la regione ed esibirsi a Genova questa sera.

L’esibizione jazz sara’ completata da alcuni pezzi pop cantati dai Chamber Singers, coristi di musica sacra e non, diretti dal Dr. Timothy Little Tr?n.

L’SRU Jazz Ensemble si è esibito in concerti jazz in moltissimi stati degli Stati Uniti, in Canada, Europa e Asia. Il gruppo è recentemente apparso alle convention nazionali del Jazz Education Network (JEN) ??a Dallas, Texas, e New Orleans, Louisiana. Nel loro più recente tour europeo, l'SRU Jazz Ensemble si è esibito al North Sea e al Montreux Jazz Festival. SRU Jazz Ensemble ha tenuto concerti con performer leggendari del jazz come Bob Mintzer, Randy Brecker, John Clayton, Rufus Reid, Jerry Bergonzi, Dennis Mackrel, Michael Davis, John Daversa e Sean Jones, tra gli altri. L'SRU Jazz Ensemble ha registrato sette album dal 2000, incluso un progetto speciale del 2016 con il sassofonista Troy Roberts. Il loro canale YouTube ha avuto un grande successo, con nuove composizioni commissionate al gruppo da grandi jazzisti (tra cui John Clayton e John Fedchock), che hanno oltre 76.000 visualizzazioni.

La scaletta del SRU Jazz Ensemble European Tour mette in risalto la musica della vasta tradizione jazz di Pittsburgh, composizioni che hanno lasciato un segno indelebile sulla traiettoria della musica artistica e popolare americana. Gli ascoltatori apprezzeranno le melodie indimenticabili di Billy Strayhorn, i groove hard-swing di Mary Lou Williams, Stanley Turrentine e Sammy Nestico e le vibrazioni da batticuore di George Benson. Saranno presenti anche le opere degli attuali compositori di Pittsburgh Ray DeFade e Mike Tomaro.