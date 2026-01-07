Dal quantum all’intelligenza artificiale: 51 startup italiane al CES di Las Vegas

Dal quantum computing all’intelligenza artificiale, passando per robotica indossabile e sicurezza digitale: sono 51 le startup italiane protagoniste al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, la più grande fiera tecnologica al mondo. Le imprese arrivano da 13 regioni e partecipano alla missione coordinata dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

«Al CES si concentrano le sfide tecnologiche più importanti: l’Italia porta l’eccellenza del proprio ecosistema innovativo», ha dichiarato il presidente di ICE Matteo Zoppas.

Le delegazioni più numerose provengono da Lazio e Lombardia, seguite da Veneto e Puglia. Presenti anche startup di Sicilia, Sardegna, Campania, Molise, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Toscana. Il Friuli Venezia Giulia partecipa sia con le proprie imprese sia a livello istituzionale, proseguendo la collaborazione con l’Area Science Park.

Tra le realtà in mostra, Accudire di Verona presenta un sistema che integra quantum computing, intelligenza artificiale avanzata e blockchain per la valutazione del rischio in tempo reale. Agade di Milano porta un esoscheletro progettato per proteggere e rinforzare la zona lombare durante i sollevamenti pesanti. Aida Innovazione di Roma sviluppa soluzioni basate su IA e Internet of Things per il monitoraggio e la manutenzione predittiva di infrastrutture critiche come ponti e gallerie.

Da Bologna arriva TrueScreen, piattaforma per verificare e certificare l’origine e la storia dei contenuti digitali. La pugliese Rea di Fasano presenta “Ercole”, un dispositivo indossabile per astronauti, mentre da Bruino (Torino) Salute360 AI propone un chatbot di navigazione sanitaria basato sull’intelligenza artificiale. Da Palermo, infine, Viber Alert introduce un sistema di sicurezza per motociclette che utilizza le vibrazioni della sella.

«Il nostro impegno è continuare a creare opportunità concrete di business e visibilità internazionale per le eccellenze italiane», ha concluso Zoppas.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.