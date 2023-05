Da Roma a Genova: la mostra dedicata a Italo Calvino arriverà a Palazzo Ducale nella primavera del 2024

Genova Capitale del Libro incontra Roma, nel nome di Italo Calvino. Palazzo Ducale, grazie a una rinnovata collaborazione tra Scuderie del Quirinale, Regione Liguria e Comune di Genova, nella primavera 2024 ospiteranno la mostra dedicata al grande scrittore ligure che si terrà da ottobre 2023 a febbraio 2024, alle Scuderie del Quirinale. La mostra, prodotta da Electa e in programma in occasione del centenario della nascita, alla chiusura nella Capitale si trasferirà a Genova.

In contemporanea con l’avvio della mostra romana, Genova e Palazzo Ducale avvieranno un progetto parallelo, complementare e preparatorio all’arrivo della mostra, dedicato al tema delle fiabe e del paesaggio.

L’annuncio è avvenuto al Salone internazionale del libro di Torino, alla presenza del consigliere delegato del Comune di Genova.

“Nell’anno di Genova Capitale del libro – spiega il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti– annunciamo una nuova, importante collaborazione che porterà a Genova una mostra unica, dedicata a uno dei figli più illustri della nostra regione, autore di libri indimenticabili e solido punto di riferimento culturale ancora oggi. Dopo il grande successo della mostra Superbarocco, andiamo ancora a lavorare con le Scuderie del Quirinale, che ringraziamo per celebrare Calvino, il suo immaginario e la sua straordinaria opera, avviando al contempo, in attesa della mostra, iniziative sul nostro territorio: si aggiunge un altro appuntamento nel ricco panorama culturale della Liguria, terra sempre più attrattiva anche da questo punto di vista”.

“Siamo orgogliosi di portare a Genova una mostra di tale livello, dedicata a uno dei più grandi scrittori italiani del ‘900 – spiega il sindaco di Genova Marco Bucci - Dopo l’istituzione di Genova Capitale del Libro, ospiteremo un evento dedicato alla storia e alle opere di Italo Calvino che, sono certo, rappresenterà una nuova grande opportunità per la nostra offerta culturale. E in attesa del 2024 la nostra città avvierà anche un progetto per esaltare il tema delle fiabe e del paesaggio, elementi fondamentali della letteratura di Calvino. Prosegue la proficua collaborazione con le Scuderie del Quirinale dopo il grande successo della mostra dedicata al Barocco che ha richiamato migliaia di visitatori nella nostra città. Un’altra iniziativa che conferma la vivacità e l’elevata qualità della cultura a Genova.”

“Palazzo Ducale è come sempre un punto fermo nella programmazione culturale non soltanto della città di Genova, ma dell'intera regione – spiega il presidente di Palazzo Ducale fondazione per la cultura Beppe Costa - Ci apprestiamo a vivere un anno intenso come Capitale del Libro e siamo orgogliosi del nostro ruolo di braccio operativo nella definizione del calendario delle iniziative. Questa mostra è importante per tre motivi. Innanzitutto rinsalda il prestigioso rapporto con Scuderie del Quirinale già avviato con la mostra sul Barocco genovese. Poi esalta il contributo dato alla cultura italiana da un ligure straordinario come Italo Calvino. Infine privilegia - nel progetto che porteremo avanti - la speciale attenzione della nostra città per i giovani e i più piccoli. Ricordo a questo proposito una delle nostre eccellenze, la biblioteca De Amicis, ma anche tutta la nostra attività come Fondazione per famiglie e bambini”.