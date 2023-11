Da DiCaprio a Goethe, il Premio Oscar Dante Ferretti a Genova: "Bello vincere, per poter ricominciare da zero"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

11 nomination e 3 vittorie del Premio Oscar per la miglior scenografia, 6 contando quelli della moglie Francesca Lo Schiavo. Il maestro Dante Ferretti oggi era a Genova per la presentazione della prima dell'opera lirica "Werther", di cui ha curato regia, costumi e scenografia.

Vincitore per tre volte della famosissima statuetta d'oro per la miglior scenografia dei film 'The aviator", "Sweeney Todd - il diabolico barbiere di Fleet Street" e "Hugo Cabret". Ferretti è uomo di cinema ma appassionato di opere liriche, e come affermato da lui stesso ha voluto dare alla scenografia del 'Werther' un'aura piu' cinematografica.

"Fa molto piacere vincere i premi, tuttavia penso che non servano a niente: ogni volta che uno fa qualcosa e termina, per me quando si ricomincia e' come se fosse la prima volta" - afferma Ferretti