D’Amico International Shipping ordina due nuove navi cisterna in Cina: investimento da 86 milioni di dollari

Il gruppo d'Amico International shipping, specializzato nel trasporto marittimo con navi cisterna, ha annunciato un ordine per due nuove navi in Cina. La controllata operativa d'Amico tankers D.A.C. (Irlanda) ha firmato un contratto con Guangzhou Shipyard International Company per l'acquisto di due nuove navi cisterna da 40 mila tonnellate di portata lorda, al prezzo di 43,2 milioni di dollari l'una, con l'opzione di ordinarne una terza o ulteriori due. La consegna delle due navi commissionate è prevista nei mesi di aprile e luglio 2029.

Ad oggi la flotta della d'Amico international shipping è composta da 29 navi di cui 27 di proprietà e due a noleggio a scafo nudo.

"Queste navi saranno di gran lunga le navi cisterna di classe Mr1 più efficienti della nostra flotta - commenta in una nota Carlos Balestra di Mottola, amministratore delegato di d'Amico International Shipping -: al pescaggio di progetto ed alla potenza continua normale erogabile del motore principale, consumeranno circa 4,0 tonnellate di olio combustibile al giorno in meno (riduzione di circa il 20%) e potranno trasportare circa 4.000 metri cubi di carico in più (aumento di circa l'8%) rispetto alle nostre già efficienti Mr1 "eco-design" attualmente in servizio".

"Le Mr1 in costruzione presso il cantiere Guangzhou saranno inoltre predisposte per l'utilizzo di metanolo e per l'alimentazione elettrica da terra, certificate per l'impiego di biocarburanti e cyber-resilienti - ha aggiunto Balestra di Mottola -. Questo investimento, pari a circa 86,4 milioni di dollari, rientra nel nostro programma di rinnovo della flotta, avviato con la vendita delle nostre quattro unità più anziane negli ultimi due anni, e rafforza la nostra strategia di lungo termine, volta a operare una flotta moderna ed efficiente sotto il profilo ambientale".

