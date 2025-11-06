D’Amico International Shipping chiude il terzo trimestre con un utile di 24 milioni di dollari
di R.S.
Anticipo sui dividendi di 0,134 dollari per azione
Terzo trimestre in crescita per d’Amico International Shipping, che registra un utile netto di 24,3 milioni di dollari, in aumento del 24% rispetto al trimestre precedente. Nei primi nove mesi del 2025, il gruppo ha così totalizzato profitti per 62,8 milioni di dollari.
Il rapporto tra debito netto (escluso IFRS 16) e valore di mercato della flotta si attesta al 7,4%, con disponibilità liquide pari a 148,9 milioni di dollari. Alla luce dei risultati, il Consiglio di amministrazione ha deliberato la distribuzione di un anticipo sui dividendi di 0,134 dollari per azione.
«Anche rispetto agli eccezionali risultati dello scorso anno, la nostra performance conferma la solidità del modello di business e la forza del mercato delle product tanker», ha commentato Carlos Balestra di Mottola, amministratore delegato della società.
Secondo il manager, la compagnia continua a beneficiare di un contesto di mercato favorevole, sostenuto da inefficienze nei traffici globali, dalla crescita contenuta della flotta, dalla ridotta disponibilità di navi non soggette a sanzioni e dall’aumento delle distanze medie percorse legato all’evoluzione dei flussi commerciali.
