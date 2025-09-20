Cuneo Bike Festival: la città celebra la mobilità sostenibile con Paolo Bettini

La bicicletta torna protagonista a Cuneo con l’edizione 2025 del Cuneo Bike Festival, evento dedicato alla mobilità sostenibile, che animerà il centro cittadino con incontri, iniziative per tutte le età e ospiti d’eccezione. Dopo l'inaugurazione in piazza Galimberti, cuore pulsante del festival, le attività proseguono per tutto il weekend, tra pedalate urbane, laboratori ed esposizioni.

Ospite d’onore dell’edizione di quest’anno è Paolo Bettini, leggenda del ciclismo italiano, oro olimpico ad Atene 2004 e due volte campione del mondo. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, Bettini ha continuato a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo ecologico e salutare, ricoprendo anche ruoli istituzionali all’interno della Federazione Ciclistica Italiana.

L’appuntamento clou con il campione toscano è in programma sabato sera alle 21 al cinema Monviso, con l’incontro aperto al pubblico “Paolo Bettini e tutto il mondo di un ciclista”, organizzato in collaborazione con Karhu. A dialogare con lui ci saranno Francesco Pierantozzi (Sky Sport) e Alessio Luciano, ideatore della community Night Experience Ride.

Il festival vuole essere non solo una celebrazione dello sport, ma anche un’occasione per riflettere sul futuro della mobilità urbana, tra sostenibilità, sicurezza e qualità della vita. Cuneo, ancora una volta, si conferma città attenta al tema della mobilità dolce e al valore culturale e sociale del ciclismo.

