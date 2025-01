Genova, Palazzo Ducale punta al digitale: mostre, eventi e festival nella strategia 2025 della Fondazione

La conferenza - Questa mattina è stato presentato il programma delle attività 2025 della Fondazione per la Cultura di Genova, confermando ancora una volta il ruolo centrale di Palazzo Ducale nel panorama culturale cittadino e non solo. Il cartellone prevede grandi mostre, cicli di incontri, festival e rassegne, con un forte impegno nella promozione culturale, sia in Liguria che a livello nazionale e internazionale.

Piano strategico - Nel corso dell’evento, il presidente della Fondazione del Ducale Beppe Costa e la direttrice Ilaria Bonacossa, hanno illustrato anche il "Piano Strategico" della Fondazione che traccia le linee guida fino al 2029. Un documento che, con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, pone l’accento sulla creazione di reti culturali e sull’orientamento verso la sostenibilità.

Il digitale - Un punto di particolare rilevanza riguarda l’incremento dell’uso del digitale, con azioni come l’attivazione del canale whatsapp per aggiornamenti sugli eventi e la digitalizzazione della Collezione Wolfson.

Le azioni - Il restyling della Torre Grimaldina e delle Carceri Storiche, previsto per il 2026 grazie ai fondi PNRR, Il rinnovamento del bookshop e biglietteria online, un'attenzione specifica al pubblico giovane, con proposte didattiche dedicate e la Card Ducale, che offre agevolazioni agli under 30. Sono in programma anche due progetti specifici: lo “Young Board”, che coinvolgerà i giovani non solo come fruitori ma anche come co-progettisti, e “Prime Minister": scuola di politica per giovani donne”, un laboratorio che avrà l’obiettivo di avvicinare le giovani alla vita politica, economica e culturale del Paese.

Luogo d'incontro e cuore della produzione culturale - Palazzo Ducale si conferma così come un polo culturale in continua evoluzione, con un forte impegno verso la modernizzazione, l’accessibilità e la partecipazione delle nuove generazioni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.