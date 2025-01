Genova: Curia, arcivescovo Tasca saluta monsignor Grilli, per decenni "voce" dell'arcidiocesi

L’arcivescovo Marco Tasca saluta con un'affettuosa lettera monsignor Silvio Grilli (nella foto, gentilmente concessa dal Cittadino, con Francesco), che a 74 anni lascia la guida dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Genova per concentrarsi sul ministero di Rettore del Santuario di Nostra Signora delle Grazie di Bogliasco e parroco di ben quattro parrocchie della zona.

Carissimo don Silvio,

dopo 12 anni, lasci la guida dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e un nuovo Coordinatore e un Vice Coordinatore ti succederanno.

In tutte le realtà, ecclesiali e non, l’avvicendamento, quando sereno e sicuro, è segno che chi ha lavorato, ha lavorato bene, umanamente e professionalmente.

Le valide collaboratrici che ora ricopriranno il delicato ruolo di essere voce della Chiesa genovese, all’interno e all’esterno della Diocesi, sono state da te cresciute e formate.

Da te hanno potuto apprendere non solo il “mestiere”, ma anche la prudenza, la sensibilità, la finezza e l’intelligenza di muoversi nel non semplice campo delle comunicazioni, senza dimenticare l’umiltà di chi non parla di sé e per sé, ma sa di essere a servizio del Vescovo e della Chiesa.

A tutti i nuovi incaricati ho raccomandato la cooperazione e il lavoro in sinergia, ma questo è stato da sempre il tuo tratto; ogni ufficio ha potuto contare sulla tua collaborazione per ogni comunicazione da diffondere, per ogni iniziativa da far conoscere.

Le relazioni con gli operatori della comunicazione, giornalisti della carta stampata, delle televisioni, la stima delle Istituzioni Civili, altro prezioso tesoro che lasci.

E poi la tua presenza che continua nella Redazione del Settimanale Diocesano Il Cittadino: molte volte e in molte occasioni ho potuto contare su di te come Direttore e poi Coordinatore dell’Ufficio. Ora so che posso contare su di te perché saprai offrire vicinanza, senza invadenza; consiglio, senza predominio; lascerai spazio per fare cose nuove, mettendo però a disposizione la tua esperienza.

Questa libertà d’animo è uno dei tanti frutti dei tuoi 50 anni di sacerdozio, per i quali rendo grazie a Dio.

Grazie a te per il fedele servizio, per la vicinanza di cui ho potuto godere, e della quale non voglio fare a meno.

Grazie per avermi aiutato a comunicare “da Vescovo”; grazie per le gioie e le fatiche che abbiamo condiviso; grazie per tutto quello che non trova posto in queste poche righe, ma che porto nel cuore.

Grazio don Silvio, su di te ogni Divina Benedizione

Monsignor Tasca ha nominato Francesca Di Palma come nuovo coordinatore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi di Genova. Al suo fianco, come vice coordinatore, Michela De Leo. Le due giornaliste, già da anni attive nella redazione del settimanale diocesano Il Cittadino, porteranno avanti un importante cambiamento nell’organizzazione della comunicazione ecclesiale.

Esperienza consolidata - Francesca Di Palma, 47 anni, vanta una carriera consolidata nel giornalismo locale, iniziata nel maggio 2001 presso Il Cittadino, dove si occupa di redazione e gestione del sito web. Nel corso degli anni ha ricoperto vari ruoli, tra cui la responsabilità degli abbonamenti e la pubblicazione di agende e inserti tematici. Oltre all’esperienza nel giornalismo, ha un ampio background nel volontariato, in particolare con la Fondazione Auxilium Genova, dove ha operato in una mensa per senza fissa dimora. Michela De Leo, genovese di 46 anni, ha invece un profilo anch’esso ricco di esperienze legate alla comunicazione diocesana. Dal 2003 collabora con Il Cittadino, dove si occupa di giornalismo, fotografia, impaginazione e gestione delle pubblicazioni. La sua lunga collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi le ha permesso di acquisire un ruolo centrale nel coordinamento degli eventi e nella gestione dei contenuti digitali, incluso il sito web dell’Arcidiocesi.

Cambio della guardia - Le nomine di Di Palma e De Leo arrivano in un momento di cambiamento all’interno dell’Ufficio Comunicazioni Sociali, che da oggi sarà guidato da queste due professioniste. L’Arcidiocesi di Genova ha deciso di puntare su due professioniste del settore per affrontare le sfide moderne della comunicazione, con particolare attenzione al dialogo tra Chiesa e società. La nomina di Francesca Di Palma e Michela De Leo si inserisce in un contesto di continua evoluzione dei mezzi di informazione, che richiede sempre maggiore professionalità, competenza e capacità di coinvolgere il pubblico attraverso i nuovi canali digitali.

