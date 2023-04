Crollo controsoffitto nella scuola di Sampierdarena, il sopralluogo di Piciocchi: "Fatto grave che non doveva accadere"

"Questa mattina, alle 7.45, ho eseguito insieme al Presidente del Municipio 2 Michele Colnaghi e ai responsabili dell'area tecnica comunale un sopralluogo presso la succursale della scuola Barabino, a Sampierdarena, dove ieri si è constatata la caduta di alcune doghe del controsoffitto di una classe. Un fatto molto grave, che non doveva accadere, al quale rimedieremo immediatamente e io ne sarò garante. Un incidente di percorso che ci rende ancora più determinati nel proseguire il deciso lavoro di messa in sicurezza e riqualificazione dei plessi scolastici, che abbiamo intrapreso con investimenti che non hanno precedenti nella storia del Comune di Genova". Lo ha dichiarato il vicesindaco e assessore ai lavori Pubblici Pietro Piciocchi, dopo aver effettuato un sopralluogo nell'aula della scuola dove ieri è satto scoperto il crollo del controsoffitto.

Fortunatamente, al momento del crollo l'aula in questione era vuota. "Desidero ribadire con grande convinzione che il tema delle scuole è e resta la priorità assoluta della programmazione dei lavori pubblici del nostro Comune e che, a riprova di ciò, sono davvero tanti gli interventi in corso di realizzazione: ieri, solo per citare il caso più recente, ho avuto la gioia di inaugurare la nuova palestra e i nuovi servizi igienici della scuola di Teglia – continua Piciocchi - Lo stiamo constatando in questi giorni dove, tra le tante cose, siamo molto impegnati nei trasferimenti di varie classi proprio per consentire lavori molto importanti finanziati attraverso il PNRR e non solo, cosa che in passato non è mai accaduta, pur con tutti i disagi fisiologici in situazioni di questo genere. Mi scuso con tutti, soprattutto con i genitori e il personale scolastico, per quanto è avvenuto con l'impegno di trasformare questa vicenda in un'opportunità per fare sempre meglio e sempre di più!" - conclude il vicesindaco

Dopo il fatto, il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi aveva denunciato che "servono fondi e soldi al più presto per mettere in sicurezza questa classe e altre parti dell'istituto. Questa è una delle scuole per cui a più riprese abbiamo chiesto interventi di ristrutturazione, anche con il Pnrr ma sono state fatte scelte diverse, per scuole di altri quartieri che evidentemente fanno parte di una Genova che per qualcuno è più importante di Sampierdarena".