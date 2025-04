Crociere, Rixi: "Nuovo terminal Miami simbolo di Italian style nel mondo"

E' stato inaugurato il nuovo Terminal crociere Msc a Miami, in Florida. In rappresentanza del governo italiano è intervenuto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi. “Il nuovo terminal crociere Msc a Miami - dichiara Rixi - rappresenta un importante risultato della cooperazione tra Italia e Stati Uniti in materia di trasporti. Questo progetto non è solo un’infrastruttura all’avanguardia, ma un vero e proprio simbolo dello stile, dell’ingegneria e del know-how italiano nel mondo, frutto della collaborazione tra settore pubblico e privato. Una vetrina del design, della qualità e dell’innovazione italiana realizzata da Fincantieri col contributo di Leonardo e altre aziende".

"Una porta d’accesso per milioni di turisti che rafforza ulteriormente le relazioni economiche e industriali tra Italia e Stati Uniti, confermando la capacità delle imprese italiane di essere protagoniste a livello globale. Ho inoltre invitato il segretario al Commercio della Florida Alex J. Kelly a visitare il prossimo Salone Nautico Internazionale di Genova, previsto a settembre. Un’occasione per rafforzare le sinergie nel settore dello shipping, delle crociere e della nautica. Attualmente, in Florida operano oltre 400 aziende italiane, molte delle quali attive proprio in questi ambiti, contribuendo allo sviluppo di progetti innovativi - conclude - e al consolidamento delle relazioni economiche transatlantiche".

