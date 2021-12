Crociere, battesimo a Dubai per la Msc Virtuosa

di Edoardo Cozza

La madrina è stata l'attrice Sophia Loren, ormai 'volto' di Msc: ha battezzato 17 delle 19 navi della flotta. Vago: "Onorati di essere negli EAU"

Un'altra cerimonia per Msc Crociere, che celebra il battesimo a Dubai della nuova ammiraglia Msc Virtuosa, a pochi giorni da quello alle Bahamas di Msc Seashore. Madrina della nave (6.334 passeggeri, oltre a 1.704 membri dell'equipaggio e il primo barman umanoide a bordo) è stata ancora una volta Sophia Loren, che ha tenuto a battesimo 17 delle 19 navi della flotta della compagnia.

"Siamo onorati di ospitare questa cerimonia dell'antica tradizione marittima negli Emirati Arabi Uniti durante l'anno del Giubileo d'Oro e, con essa, di sottolineare il nostro impegno a lungo termine in questa regione" ha commentato Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere. "La nave farà homeport nel paese come parte del nostro schieramento nella regione del Golfo" ha aggiunto a sottolineare l'impegno a lungo termine della compagnia negli Emirati Arabi Uniti e più in generale nel Medio Oriente, destinazione apprezzata dai turisti italiani.

Alla cerimonia hanno partecipato il sultano Ahmed Bin Sulayem, group chairman e ceo di DP World, e Helal Saeed Almarri, direttore generale del Dipartimento dell'economia e del turismo di Dubai. Dopo la cerimonia MSC Virtuosa, che è anche una delle navi da crociera più avanzate dal punto di vista ambientale, partirà da Dubai per il suo viaggio inaugurale nel Golfo con visite ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Doha.