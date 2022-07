Crisi di governo, Toti: "Grati a Draghi, persona capace e autorevole. Ora un salto nel buio"

di Edoardo Cozza

Il presidente della Regione e di Italia al Centro: "Ha organizzato la campagna vaccinale, avviato il Pnrr, ci ha tenuto dalla parte giusta della storia"

Con un post su Facebook, il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti ha commentato le dimissioni di Draghi: "Per oltre un anno l’Italia ha avuto un Presidente del Consiglio capace e autorevole, a cui va tutta la nostra gratitudine. È stato in grado di organizzare una campagna vaccinale che ci ha salvato dalla pandemia, di avviare il gigantesco piano di Ripresa e Resilienza e ci ha tenuto dalla parte giusta, del mondo e della storia, nella crisi in Ucraina.

Mentre il nostro Paese fa un salto nel vuoto che mai avremmo immaginato, impegniamoci perché questo lavoro non venga disperso. Grazie, Presidente Draghi!”.