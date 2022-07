Crisi di governo, Toti a Telenord: "Scelta sconsiderata causata dal M5s, ma determinata dagli amici del centrodestra"

di Edoardo Cozza

Le parole del presidente di Regione: "Nessuna delle partite per cui era nato il governo Draghi si è chiusa, la foga di alcuni partiti di anticipare il voto è scriteriata"

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro, è stato intervistato dal direttore di Telenord Giampiero Timossi. Così il suo pensiero sulla caduta del governo: "La considero una cosa estremamente negativa, lo abbiamo sottolineato in Parlamento e l'ho fatto anche da presidente di Regione. Il governo Draghi era nato per l'esigenza di gestire tre situazioni: la crisi pandemica, quella economica che ne è conseguita e il rilancio con il Pnrr, una sorta di Paino Marshall 2.0.

Nessuna di queste partite è chiusa, poi si è aggiunta la guerra in Ucraina con la crisi energetica e delle materie prime: la foga di alcuni partiti di andare al voto pochi mesi prima del previsto e di collocarlo in un momento così delicato tra legge di stabilità da approvare, Pnrr, patto di stabilità europeo è sconsiderato. A innescare tutto Conte e il M5s, che non sono nuovi a guai di questo genere, ma determinata e aggravata dagli amici del centrodestra che hanno posto a Draghi paletti che non hanno permesso di proseguire col governo".

Sui programmi per il futuro del progetto politica centrista: "Nelle discussioni del centrodestra di governo non siamo mai stati coinvolti, un confronto non c'è stato e dunque abbiamo ritenuto di portare avanti l'idea che ci sembrava più opportuna. Ora guardiamo ai programmi: per noi prevarranno sempre quelli".

L'intervista integrale nel video