Crans-Montana, torna a Genova via Linate la salma di Emanuele Galeppini

È il giorno del dolore e del silenzio per le famiglie e per le comunità colpite dalla tragedia di Crans-Montana, in cui hanno perso la vita sei giovani italiani. All’aeroporto di Linate le salme di cinque delle sei vittime, che rientreranno in Italia a bordo di un volo di Stato.

Tra le salme in arrivo a Linate ci sono quelle del genovese Emanuele Galeppini, dei due giovani milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo, del bolognese Giovanni Tamburi. Dopo la cerimonia di accoglienza, due distinti cortei funebri accompagneranno le salme verso le rispettive città di origine.

E' previsto nelle primissime ore del pomeriggio di oggi l'arrivo a Genova della salma di Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf morto nella strage di Crans-Montana. Il governatore Bucci e l'assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone sono a Milano con la famiglia di Emanuele per aspettare l'arrivo del feretro poi trasferito a Genova, a cura della protezione civile, in macchina.

Ad accogliere l'aereo le massime autorità istituzionali: il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sottosegretario Alberto Barachini e il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, insieme ai presidenti delle Regioni Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, Attilio Fontana, Marco Bucci e Michele de Pascale, e al sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Particolarmente toccante l’attesa a Genova per Emanuele Galeppini. Dopo il passaggio da Linate, il feretro del giovane sarà trasferito al Policlinico San Martino, dove verrà accolto nella cappella dell’ospedale. All’arrivo ancora il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore Giacomo Giampedrone. I genitori del ragazzo hanno scelto il silenzio, affidando al raccoglimento il dolore per una perdita che ha profondamente colpito l’intera città.

Il C130 dell’Aeronautica Militare prosegue poi il suo viaggio verso l’Aeroporto di Ciampino Militare (31° Stormo), dove nel pomeriggio, intorno alle 15.30, è previsto l’arrivo della salma del romano Riccardo Minghetti. A Ciampino saranno presenti il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e il ministro per lo Sport Andrea Abodi, a testimonianza della partecipazione dello Stato al lutto delle famiglie.

