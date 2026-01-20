Crans-Montana, il MiC istituirà borse di studio in memoria delle sei vittime italiane

Il Ministero della Cultura avvierà l’istituzione di sei borse di studio intitolate alla memoria delle sei giovani vittime italiane, tra cui il 16enne genovese Emanuele Galeppini, della strage di Crans-Montana avvenuta la notte di Capodanno.





Lo ha annunciato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, spiegando che l’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento delle principali istituzioni culturali italiane ed è rivolta a giovani appassionati di arti e spettacolo.





“È un modo concreto per onorare la straordinaria voglia di vivere di questi ragazzi, strappati troppo presto ai loro affetti, e per mantenere alta l’attenzione su quanto accaduto”, ha dichiarato Borgonzoni. L’obiettivo è anche offrire un segnale di speranza, permettendo ad altri giovani di realizzare i propri sogni nel ricordo delle vittime.

