Crans-Montana: il grande cuore di Genova
di Redazione
Parlano a Telenord le psicologhe Marina Pittaluga e Guendalina Grossi e Lorenzo Cuocolo (Fondazione Carige)
Dopo il rogo a Crans-Montana, Genova si mobilita con solidarietà e sostegno psicologico. Ne parlano a Telenord Marina Pittaluga, consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, Guendalina Grossi, psicologa volontaria di SIPEM SoS Liguria, e Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, raccontando l’impegno concreto a favore delle persone colpite.
