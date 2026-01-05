Attualità

Crans-Montana: il grande cuore di Genova

di Redazione

Parlano a Telenord le psicologhe Marina Pittaluga e Guendalina Grossi e Lorenzo Cuocolo (Fondazione Carige)

Gemacht.it

Dopo il rogo a Crans-Montana, Genova si mobilita con solidarietà e sostegno psicologico. Ne parlano a Telenord Marina Pittaluga, consigliera dell’Ordine degli Psicologi della Liguria, Guendalina Grossi, psicologa volontaria di SIPEM SoS Liguria, e Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, raccontando l’impegno concreto a favore delle persone colpite.

