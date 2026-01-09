Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti titolare del locale del rogo, tempi brevi per l'autopsia delle vittime italiane

Si allarga e si approfondisce l’inchiesta sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Dopo l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale “Le Constellation”, arriva un nuovo passaggio chiave sul fronte giudiziario: sarà eseguita a breve l’autopsia sulle vittime italiane, compreso Emanuele Galeppini, il sedicenne genovese campione di golf morto nella strage.





L’esame autoptico verrà eseguito su coordinamento dalla Procura di Genova, delegata da quella di Roma che ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo colposo, lesioni colpose e incendio. Nelle prossime ore verrà fissata la data dell’accertamento, coordinato dalla pm Silvia Saracino, in contatto con l’Istituto di Medicina legale. Gli esiti saranno poi trasmessi ai magistrati romani, titolari dell’inchiesta principale.





L’autopsia dovrà chiarire le cause esatte del decesso del giovane: se la morte sia stata provocata dalle ustioni, dalle esalazioni di fumo — ipotesi che al momento appare la più probabile — o da altri fattori. Un passaggio ritenuto fondamentale per definire le responsabilità penali legate a quanto accaduto nel locale durante la notte di Capodanno.





Nel frattempo, sul versante delle indagini, resta centrale la posizione dei proprietari del “Le Constellation”. Per la prima volta dopo la tragedia, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Maric sono stati ascoltati in un interrogatorio formale, alla presenza anche di alcuni avvocati che assistono le famiglie delle vittime. L’arresto di Moretti rappresenta una svolta significativa nell’inchiesta e rafforza l’ipotesi di gravi responsabilità nella gestione della sicurezza del locale.





In un primo momento la Procura di Genova aveva valutato l’iscrizione dei due coniugi nel procedimento legato all’autopsia, per consentire la nomina di consulenti di parte. Tuttavia, i magistrati romani hanno deciso che l’avviso per l’accertamento irripetibile verrà notificato esclusivamente ai familiari di Emanuele Galeppini.





Nei giorni scorsi il pubblico ministero aveva già disposto il blocco delle salme delle vittime italiane proprio in vista degli esami autoptici, ritenuti decisivi per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia. Un passaggio doloroso ma necessario per dare risposte alle famiglie e fare piena luce su una notte di festa trasformata in una tragedia.

